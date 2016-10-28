Журналисты УП требуют объяснить, кто и зачем их прослушивает
Журналисты "Украинской правды" требуют президента и силовиков объяснить, для чего осуществлялось прослушивание работников издания в течение года.
Об этом говорится в статье Уши власти. Как следят за работой журналистов УП.
В статье отмечается, что в распоряжение редакции попали отчеты следователей относительно разговоров сотрудников издания начиная с октября 2015 года.
Отметим, что отчеты подавались по разговорам, которые осуществлялись как по телефону, так и через интернет-мессенджеры. Они содержали информацию о намерениях и планах журналистов, материалах, которые готовились к публикации.
"Источники среди сотрудников правоохранительных органов указывают на то, что сбором информации занималась СБУ по просьбе Администрации президента. Также, по нашим данным, соответствующие материалы получает глава МВД Арсен Аваков. И касаются они не только журналистов - но и политиков", - говорится в статье.
Как сказано в статье, эту информацию подтвердили многие сотрудники АП и люди из близкого окружения Порошенко.
Журналисты просят президента, председателя СБУ, главу МВД, председателя Нацполиции отреагировать на сведения, изложенные в материале.
"Мы хотим знать - кто, с какой целью и каким образом прослушивал журналистов" Украинской правды "в течение последнего года", - говорится в публикации.
Украинская правда
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Так треба було у заголовку друкувати!
ЧОМУ ? ?
Дійсно ви не розумієте чому ???
Чи ві гадаєте що коли ві про в.ибля.дка Лещенко нічого не надрукували - то цого і не було :?
Нехай вас усіх пересаджають - тільки і можете що плюваті у інших та вігороджувати своїх, яка до бісової матері правда ? Ваша правда? Правда продажних журнолюх?
МЫ ВАС В ОБИДУ НЕ ДАДИМ!
Мы выбрали Президента Порошенка, позволили назначить Генпрокурора Луценка,
Если потеряют доверие у людей, лишим народного мандата, попросту переизберем!