Журналисты УП требуют объяснить, кто и зачем их прослушивает

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Пятница, 28 октября 2016, 15:38

Журналисты "Украинской правды" требуют президента и силовиков объяснить, для чего осуществлялось прослушивание работников издания в течение года.

Об этом говорится в статье Уши власти. Как следят за работой журналистов УП.

В статье отмечается, что в распоряжение редакции попали отчеты следователей  относительно разговоров сотрудников издания начиная с октября 2015 года.

 

Отметим, что отчеты подавались по разговорам, которые осуществлялись как по телефону, так и через интернет-мессенджеры. Они содержали информацию о намерениях и планах журналистов, материалах, которые готовились к публикации.

 

"Источники среди сотрудников правоохранительных органов указывают на то, что сбором информации занималась СБУ по просьбе Администрации президента. Также, по нашим данным, соответствующие материалы получает глава МВД Арсен Аваков. И касаются они не только журналистов - но и политиков", - говорится в статье.

Как сказано в статье, эту информацию подтвердили многие сотрудники АП и люди из близкого окружения Порошенко.

Журналисты просят президента, председателя СБУ, главу МВД, председателя Нацполиции отреагировать на сведения, изложенные в материале.

"Мы хотим знать - кто, с какой целью и каким образом прослушивал журналистов" Украинской правды "в течение последнего года", - говорится в публикации.

Украинская правда

Темы: СМИ Порошенко прослушка
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Комментарии — 3
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IP: 81.26.159.---Женя Совьяк28.10.2016 16:56
'Клят.і позорн.і лицемерні покидьк.и з УП вимагають пояснити'
Так треба було у заголовку друкувати!
ЧОМУ ? ?
Дійсно ви не розумієте чому ???
Чи ві гадаєте що коли ві про в.ибля.дка Лещенко нічого не надрукували - то цого і не було :?
Нехай вас усіх пересаджають - тільки і можете що плюваті у інших та вігороджувати своїх, яка до бісової матері правда ? Ваша правда? Правда продажних журнолюх?
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IP: 95.133.225.---Brokerman28.10.2016 16:40
УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕКТИВ "УКРАИНСКОЙ ПРАВДЫ"! Мы Вас глубоко уважаем и поддреживаем, за правду, плюрализм мнений, НЕПОДКУПАЕМОСТЬ!
МЫ ВАС В ОБИДУ НЕ ДАДИМ!
Мы выбрали Президента Порошенка, позволили назначить Генпрокурора Луценка,
Если потеряют доверие у людей, лишим народного мандата, попросту переизберем!
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IP: 194.50.169.---Бууу-га-га28.10.2016 16:36
"Таємна поліція" Рашенка. Вони працюють!
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