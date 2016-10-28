Гринів зберігає старовинні "Біблію" й "Апостол" та інші цінності

00
0
П'ятниця, 28 жовтня 2016, 16:38

Лідер фракції "Блоку Петра Порошенка" Ігор Гринів задекларував низку творів мистецтва, зокрема старовинні книги й ікони, а також дорогий наручний годинник.

Згідно з e-декларацією він є власником будинку у Таценках під Києвом загальною площею 577,8 кв. м (набув права на нього 7 грудня 2015 року, вартість не вказана), а також чотирьох земельних ділянок загальною площею 10 390 кв. м там же.

Дві з ділянок депутат придбав 13 листопада 2015 року – 3 950 кв. м за 6230 гривень і 1 250 кв. м за 152 141 гривень, ще дві влітку 2006 року – 2 690 кв. м за 185 728 гривень і 2 500 кв. м за 199 844 гривень.

Дружина нардепа Оксана Гринів володіє квартирою в Києві загальною площею 145,5 кв. м, придбаною 8 грудня 2014 року за 2 182 500 гривень.

Це ж майно зафіксовано в друкованій декларації, поданій Гринівим у квітні поточного року.

При цьому Ігор Гринів як депутат заробив за рік 77 397 гривень; на покриття видатків, пов'язаних із депутатською діяльністю, він отримав ще 80 559 гривень; від продажу неназваного рухомого майна Віктору Рибчуку депутат отримав 500 000 гривень.

Крім того, депутат зберігає готівкою 210 тисяч доларів та має в банку 300 тисяч гривень. Його дружина, згідно з декларацією, має на руках 30 тисяч доларів.

На Ігоря Гриніва записано два автомобілі Lexus М, один із яких в угоні (2004 року випуску, придбаний за 310 тисяч гривень 1 вересня 2004 року). Ще один Lexus RX 330 Ігор Олексійович придбав 19 січня 2006 року за 280 тисяч гривень.

Дружина нардепа Оксана володіє BMW X1 (2010 року випуску), придбаним 6 років тому за 431 214 гривень, а син Роман-Данило із 24 січня 2015 року володіє Audi Модель:Q7 того ж року випуску вартістю 1 591 200 гривень.

Також родина Гриніва володіє низкою творів мистецтва, вартість яких депутат не зміг вказати, як і дату набуття більшості з них.

Серед них у власності Ігоря Гриніва – картини Івана Труша, Олекси Новаківського, Михайла Бойчука та Олександра Архипенка, острозька "Біблія" 1581 року видання та "Апостол", виданий у Львові у 1574 році.

Навпіл із дружиною депутат володіє іконами неназваної вартості – зокрема, роботами майстрів ХV, ХVI та ХVІІ сторіч.

Також із 2006 року Ігор Гринів має швейцарський годинник Patrimony (марки Vasheron Constantin) вартістю 90 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що Гринів у грубій формі відмовився коментувати походження авто у сина й квартири у дружини журналістам програми "Схеми". Журналісти також не змогли дізнатися, що продав депутат торік.

Олена Рощенко, УП

Теми: Гринів декларація
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Гринів відмовився пояснювати, на що сім’я купила квартиру й машину 28 жовтня 2016, 09:58
Організовані Партійні Групи. Хто насправді керує БПП 19 жовтня 2016, 16:09
Гринів обіцяє відкликати скандальну поправку до е-декларування 3 жовтня 2016, 17:19
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Російський суд відмовився проводити відеодопит Януковича
Порошенко продовжив на рік заборону продажу землі
У Roshen заявили, що Путін не дає їм продати Липецьку фабрику
Журналісти УП вимагають пояснити, хто і навіщо їх прослуховує
Усі новини
Фото

Фотограф півроку знімав, як відпочиває молодь у Криму

Афіша на 28-30 жовтня

Хеллоуїн, зустріч з пілотом, Fashion's Night Out...