У НАБУ розповіли, за яких обставин перевірятимуть декларації

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 20:51

Національне антикорупційне бюро перевірятиме декларації лише за певних обставин, зокрема, після появи інформації про незаконне збагачення декларантів чи подання ними завідомо недостовірних даних.

Про це йдеться у заяві НАБУ, оприлюдненому у п’ятницю ввечері.

Згідно з інформацією, перевірка декларацій на предмет незаконного збагачення і внесення до них завідомо недостовірних даних є обов’язком Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Національне антикорупційне бюро долучатиметься до перевірки відомостей в окремих випадках. А саме:

- за зверненням самого НАЗК;

- у відповідь на публікації в ЗМІ із висвітлення фактів про незаконне збагачення декларантів чи подання ними завідомо недостовірних даних;

- у разі виявлення відомостей, що можуть свідчити про незаконне збагачення чи внесення завідомо недостовірних даних фігурантами проваджень, які розслідують детективи НАБУ.

"Факти, виявлені в ході таких перевірок із боку НАБУ, що свідчитимуть про незаконне збагачення осіб, які не є підслідними Бюро, є підставою для порушення кримінального провадження з боку інших правоохоронних органів", - сказано у повідомленні.

У НАБУ також звернули увагу на те, що проведення суцільних перевірок даних, що містять електронні декларації покладене на НАЗК.

"Зі свого боку НАБУ готове надати методологічну допомогу НАЗК у роботі з поданими деклараціями", - додали у відомстві.

Українська правда

Теми: НАБУ декларація
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Коментарі — 3
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IP: 93.72.19.---Юлия Базиленко28.10.2016 21:50
Так а что они сейчас сделают? После того как они приняли оправдание Леща по поводу его новой элитной квартиры, что мол денег на нее ему дали любимые люди, каждый теперь так сможет отмазываться.
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IP: 94.179.229.---Іван Сердюк28.10.2016 21:36
Тоді у НАБУ повно роботи, бо купа таких декларацій, і ще через дві дні буде більше коли всі заповнять. До прикладу квартира Лещенка, здешевлена у кілька разів, ринкова ціна набагато вища ніж вказано в декларації! Але НАБУ врядчи шось зробить...
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IP: 37.140.189.---kerubino28.10.2016 21:34
І невже когось посадять ,щось мало віриться ,бо 80%треба буде притягати за кримінальне збагачення .
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