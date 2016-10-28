Матіос: Український Інтерпол за хабарі відмовляв в оголошенні в розшук

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 22:44

Деякі співробітники бюро Інтерполу в Україні перешкоджали відправці до головного офісу організації матеріалів для оголошення в міжнародний розшук низки осіб, за що отримували хабарі.

Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі "Шустер Live" у п'ятницю ввечері.

"Проблема в тому, що пошта - скажу простою мовою - якою є відділення Інтерполу в Україні, визначала: направляти в Інтерпол, чи залишити і відправити назад слідчому. Є офіційні свідоцтва і офіційні документи, де було написано: не вважаємо за доцільне... Вони вгадували на рівні капітана, майора або окремо взятого полковника, потрібно чи ні", - сказав він.

Разом з тим військовий прокурор розповів: "У нас є свідчення, оперативні і документальні дані, що за кожен такий ляп в правоохоронній роботі були виплачені і сплачуються в деяких моментах щомісячні неправомірні вигоди, фактично хабара, за недопущення оголошення або доведення процедури оголошення в розшук до кінця".

Матіос зазначив, що на наступному тижні в прокуратурі візьмуть процесуальне рішення за результатами вивчення матеріалів щодо можливих ознак посадових злочинів в діяльності окремих співробітників українського бюро Інтерполу.

Інтерфакс-Україна

Теми: Інтерпол Матіос
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