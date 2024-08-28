Ексгенерала СБУ Наумова оголосили у міжнародний розшук Інтерполу

Державне бюро розслідувань повідомляє, що Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Джерело: ДБР, "Суспільне"

Дослівно: "26 серпня 2024 року червоне оповіщення опубліковане в обліках Генерального секретаріату Інтерполу.

Реклама:

Серед іншого ДБР підозрює колишнього посадовця у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 рр".

Деталі: Наумова затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії у транспортному засобі, у якому було €592 000, $120 000 та два дорогоцінні камені.

Сам Наумов у коментарі журналістам заявив, що живе у Сербії, і ДБР знає про його місце перебування: "ДБР саме повідомляло, що знає місце мого перебування. Я перебуваю у Сербії. Сюди ДБР надсилало нові підозри".

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, "коштовне каміння" обійшлося йому у 22 тис. грн: "Це звичайне каміння під смарагди, яке я купив і ціну якого в офіційній інформації правоохоронні органи постійно завищують".

Довідково: Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ з літа 2019 року до липня 2021 року. 2020 року президент Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала.

Раніше Наумов працював у Генпрокуратурі та Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження. На своїй посаді начальник управління внутрішньої безпеки СБУ відповідав за контроль самих СБУшників, щоб ті не йшли на корупцію. Інформація про роботу цього підрозділу – секретна.

Журналіст Юрій Бутусов називав Наумова "правою рукою" і другом глави СБУ Івана Баканова. Деякі джерела УП ідентифікували його заледве не як "гаманець" Баканова.

Передісторія:

Наумов виїхав з України за кілька годин до початку широкомасштабного вторгнення російських військ у ніч проти 24 лютого. Свою родину він евакуював з країни кількома тижнями раніше. Українські правоохоронці порушили проти нього кримінальне провадження за підозрою в держзраді, а також провели обшуки наприкінці березня в його квартирах в елітних житлових комплексах Києва.

У червні 2022 року "Українська правда" дізналася від своїх джерел, що на кордоні Сербії Наумова затримали за підозрою у відмиванні коштів. Він їхав до Північної Македонії. В автомобілі знайшли заховані багато валюти і два смарагди. Наумова затримала місцева поліція.

На початку 2024 року апеляційний суд у Сербії скасував вирок першої інстанції щодо засудження Наумова до року позбавлення волі за відмивання грошей, і справу повернули до суду.

Нацагентство із запобігання корупції промоніторило спосіб життя колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, генерала Андрія Наумова і виявило ознаки корупції на понад 32,7 млн грн.

Читайте також: "Мене зіштовхували із Зеленським лобами". СБУшник-втікач Нескоромний і його кум Расюк про "замах на праву руку Баканова"

Таємні матеріали СБУ: Хто замовив напад на "праву руку" Баканова і до чого тут брат Єрмака