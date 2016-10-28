Насіров призначив тимчасових керівників Закарпатської митниці

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 23:35

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров своїми наказами призначив виконуючих обов'язки начальника Закарпатської митниці ДФС та його заступника.

Про це повідомили джерела Закарпаття онлайн у правоохоронних органах.

Зокрема, виконання обов'язків начальника Закарпатської митниці з 26 жовтня покладено на Станіслава Балуєва, начальника управління адміністрування митних платежів Закарпатської митниці ДФС.

Він займатиме цю посаду, доки начальник Закарпатської митниці Володимир Колесніков буде відсторонений від виконання посадових обов'язків.

Раніше Балуєв працював на Вінницькій митниці ДФС.

Також, виконання обов'язків заступника начальника Закарпатської митниці, начальника управління боротьби з митними порушеннями  з 25 жовтня по 25 листопада покладено на теперішнього начальника відділу митного оформлення №3 митного поста "Ужгород" Євгена Шишолу.

Як відомо, 24 жовтня Насіров відсторонив начальника Закарпатської митниці ДФС Володимира Колеснікова та начальника митного поста "Ужгород" Євгена Потоцького за неналежне виконання службових обов'язків.

Теми: митниця Закарпаття Насіров
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