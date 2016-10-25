ЗМІ: Насіров відсторонив начальників Закарпатської митниці та митного поста

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров відсторонив від виконання обов'язків начальника Закарпатської митниці ДФС Володимира Колеснікова та начальника митного поста "Ужгород" Євгена Потоцького.

Про це інформують джерела "Закарпаття онлайн" у правоохоронних органах Закарпаття.

Згідно з інформацією, наказ датовано 24 жовтня.

Як зазначається у документі, відсторонення вказаних посадовців відбулося на час здійснення стосовно них дисциплінарного провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків.

Документ, який наводить Закарпаття онлайн

Посадовців відсторонили, щоб вони не могли впливати на здійснення дисциплінарного провадження.

"Зараз на МП "Ужгород" здійснюють повторний огляд вантажу вже оформлених митниками на вивезення каміонів, і йдеться про повну невідповідність реального вмісту заявленому в митних деклараціях", - зазначає видання.

"Останім часом почастішали випадки виявлення корупційних дій на керованій Колесніковим Закарпатській митниці ДФС, що свідчать про системність корупційної складової в діях закарпатських митників", - додали у "Закарпатті онлайн".

Як відомо, Колесніков був призначений на митницю поза оголошеним конкурсом.

"Керівник області Геннадій Москаль відстоював Колеснікова своїм демаршем про звільнення перед вищим керівництвом держави", - нагадали у виданні.