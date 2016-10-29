АТО: 55 атак, окупанти посилили обстріли на Луганському напрямку

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Субота, 29 жовтня 2016, 07:19

За минулу добу російсько-окупаційні війська 55 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 28 провокацій проти сил АТО. Українські позиції поблизу Павлополя та Старогнатівки окупанти обстрілювали з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї. В районах Талаківки, Тарамчука, Славного, Водяного, Мар’їнки і Красногорівки бойовики вели вогонь з мінометів калібрів 82 та 120 мм. У Широкиному, окрім мінометів, сили АТО зазнали обстрілів з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку відбулось 10 обстрілів українських позицій. Поблизу шахти Бутівка противник використав проти захисників України кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. В районах оборони Авдіївки і Троїцького по підрозділах Збройних Сил України відкрили вогонь зі ствольної артилерії калібру 122 мм. Також на цій ділянці обстріли тривали з озброєння БМП, мінометів калібру 82 мм, гранатометів, стрілецької зброї.

На Луганському напрямку відбулось 17 випадків порушення режиму припинення вогню з боку ворога. В районах Новоолександрівки та Новозванівки противник здійснив обстріли сил АТО з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, а на околиці Станиці Луганської і в Кримському – з мінометів калібрів 82 та 120 мм, озброєння БМП.

Теми: Донбас АТО бойові дії
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