АТО: 55 атак, оккупанты усилили обстрелы на Лунанском направлении

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 55 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении зафиксировано 28 провокаций против сил АТО. Украинские позиции вблизи Павлополя и Старогнатовки оккупанты обстреливали из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия. В районах Талаковки, Тарамчуки, Славного, Водяного, Марьинки и Красногоровки боевики вели огонь из минометов калибров 82 и 120 мм. В Широкино, кроме минометов, силы АТО были обстреляны из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении состоялось 10 обстрелов украинских позиций. Вблизи шахты Бутовка противник использовал против защитников Украины пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. В районах обороны Авдеевки и Троицкого по подразделениям Вооруженных Сил Украины открыли огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Также на этом участке обстрелы продолжались из вооружения БМП, минометов калибра 82 мм, гранатометов, стрелкового оружия.

На Луганском направлении состоялось 17 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны противника. В районах Новоалександровки и Новозвановки противник совершил обстрелы сил АТО из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а на окраине Станицы Луганской и в Крымском - из минометов калибров 82 и 120 мм, вооружения БМП.