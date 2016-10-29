Гонтарева більшу частину своїх грошей тримає у доларах

Глава Національного банку України Валерія Гонтарева минулого року отримала 1,754 млн гривень заробітної плати.

Про це йдеться у електронній декларації глави НБУ.

Згідно з документом, Гонтарева отримала 1,506 млн гривень на відсотках від ПАТ "Державний експортно-імпортний Банк". Ще 23,518 млн гривень вказані як дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав від ICU Holdings Limited.

Заробітна плата її сина Антона минулого року становила 51,8 тисяч гривень. Він також вказав 749,3 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна та 90 тисяч гривень процентів.

З нерухомості Гонтарева володіє земельною ділянкою у Київській області площею 900 кв м, квартирою у Києві площею 106 кв м та садовим будинком площею 250 кв м.

Її чоловік володіє житловим будинком в Київській області площею 396 кв м та земельною ділянкою площею 2,05 тисяч кв м. Син Антон має дві квартири у Києві площею 55,7 кв м та 41,3 кв м.

У декларації також вказані два автомобілі: Porsche Panamera 2012 року випуску і Porsche Cayenne 2013 року випуску. Чоловік Гонтаревої володіє автомобілем Toyota Land Cruiser Prado 2006 року випуску.

Згідно з декларацією, на рахунку Гонтаревої в ПАТ "Державний експортно-імпортний Банк України" лежить 1,831 млн доларів, а ще 61,9 тисяч гривень в "Ощадбанку".

Син Гонтаревої Антон зберігає 500 тисяч гривень в ПАТ "Державний експортно-імпортний Банк України" та ще по 200 тисяч гривень в "Альфа банку", Приватбанку, та банку ПУМБ.

Нагадаємо, у 2014 році нова глава НБУ заробила майже 4 мільйони гривень.

Економічна правда