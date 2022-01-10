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У Порошенка розповіли, що 11 мільйонів пішли на судовий процес у Лондоні

Понеділок, 10 січня 2022, 22:52
У Порошенка розповіли, що 11 мільйонів пішли на судовий процес у Лондоні
порошенко, фото: "ЄС"

П’ятий президент Петро Порошенко, витратив 11 мільйонів гривень на юридичні послуги у справі проти братів Суркісів, який розглядав Високий суд Лондона, повідомили адвокати.

Джерело: адвокати Порошенка, яких цитує партія "Європейська солідарність"

Дослівно: "29 грудня 2021 року Петро Порошенко оплатив частину гонорару за юридичні послуги відомій міжнародній юридичній фірмі, яка представляли його інтереси у справі за позовом Суркіса та пов’язаних з Суркісами компаній, що були вкладниками та пов’язаними особами Приватбанку.

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Позов розглядався у Високому суді Лондона та стосувався надуманих претензій Суркісів як співвласників телеканалу, яким вони володіють з Коломойським та Медведчуком…

На наше глибоке переконання, цей позов щодо телеканалу, власниками якого є, зокрема, Коломойський, сім’я Суркісів та Віктор Медведчук, було згенеровано виключно як частину стратегії Суркіса та його бізнес-партнерів у спорах з державою та Приватбанком.

Після цього адвокати Суркіса продовжували затягувати розгляд питання про компенсацію Петру Порошенку судових витрат. Як наслідок, Петро Порошенко прийняв рішення оплатити частину гонорару міжнародної юридичної фірми, яка представляла його інтереси, у розмірі 300 тис. фунтів або 11 млн грн за власні кошти ще до отримання компенсації від позивачів.

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Загальна сума витрат відповідачів на захист у цій справа склала до 2 млн фунтів. Наразі Суркіс погодився компенсувати Петру Порошенку частину юридичних витрат, відповідний платіж має бути здійснений до 14 січня 2022 року".

Деталі: Захист Порошенка також повідомляє, що Суркіс не буде оскаржувати рішення лондонського суду.

Передісторія: Порошенко, який зараз перебуває за межами України, задекларував витрати майже 11 мільйонів гривень на юридичні послуги.

У вересні Лондонський суд відхилив позов на 350 млн доларів Ігоря Суркіса та пов’язаних компаній до Петра Порошенка та Валерії Гонтаревої щодо компенсації за втрачені під час націоналізації Приватбанку у 2016 році активи.

Українська правда
Теми: ПорошенкоСуркісГонтаревасудПриватбанк
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