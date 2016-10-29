Чуркін вірить, що Росію візьмуть до Ради ООН з прав людини наступного року

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Субота, 29 жовтня 2016, 13:17

Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін заявив, що Росія буде переобрана до Ради ООН з прав людини наступного року.

Про це він сказав у п'ятницю, коментуючи результати голосування в Генасамблеї, коли Росія не набрала необхідної більшості голосів, поступившись Угорщині та Хорватії, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми були в ній (Раді – ред.) протягом декількох років, я впевнений, що наступного разу ми увійдемо до її складу", – сказав Чуркін, додавши, що Росії "потрібна перерва".

Понад 80 правозахисних груп заявили, що задоволені рішенням організації щодо Росії.

"Держави-члени ООН дали чіткий сигнал Кремлю щодо його підтримки режиму Асада, що вчинив стільки звірств у Сирії", – сказав представник організації Human Rights Watch при ООН Луїс Шарбонно.

"Необрання Росії свідчить, що народи світу можуть відмовитися від грубих порушників, якщо вони того захочуть", – сказав виконавчий директор UN Watch Гілель Ноєр.

Деякі російські законодавці, опитані журналістами в Росії, звинуватили США та їхніх союзників у Європі в тому, що Росія не потрапила до Ради ООН з прав людини. На думку російських чиновників, за лаштунками Генасамблеї спрацювало лоббі, покликане завдати дипломатичного удару по Москві з метою покарання Росії за її дії в Україні та Сирії.

Водночас офіційні посадовці у США заявили, що не причетні до таких дій, але задоволенні рішенням Генасамблеї. Держсекретар США Джон Керрі подякував членам Ради ООН з прав людини за працю, назвавши організацію "збалансованою і надійною".

Попри те, що Росія не потрапила до Ради ООН з прав людини, місця натомість здобули країни, до яких з боку правозахисників є чимало питань – Саудівська Аравія, Китай, Куба, Єгипет.

Загалом у п’ятницю обрали 14 членів Ради ООН з прав людини на трирічний термін, який розпочинається 1 січня.

Теми: ООН Росія
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