Парасюк задекларував годинник від Святого Миколая

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Субота, 29 жовтня 2016, 14:24

Народний депутат Володимир Парасюк задекларував годинник, який приніс Святий Миколай.

Згідно з декларацією, 19 грудня 2015 року він отримав у подарунок годинник Samsung Gear s2, вартість якого складала 7999 гривень.

В графі "опис майна" зазначено: "Годинник. Подарунок. P.s. Приніс Святий Миколай. Але точно сказати не можу, бо я спав".

Також 9 липня 2015 року Парасюк отримав у подарунок телефон Apple iPhone 6s. Крім того, він задекларував планшет Apple iPad Air 2.

Згідно з декларацією, Парасюк не володіє нерухомим майном. Місце його реєстрації – село Папірня Жовківського району Львівської області.

Його мати Оксана Парасюк володіє будинком площею 95,3 кв.м. в с. Папірня та двома земельними ділянками площею 3000 та 3500 кв.м. в тому ж селі. Баба Парасюка Марія Калітовська володіє будинком площею 66 кв.м. в с. Папірня, а також земельними ділянками площею 2500 кв.м. та 4685 кв.м. в тому ж селі.

Парасюк, згідно з декларацією, користується автомобілем Skoda SuperB 2011 року випуску, власником якого є третя особа.

2015 року Парасюк отримав 75 586 грн зарплати за основним місцем роботи, 165 140 грн компенсації за оренду житла. Крім того, він отримав 80 559 грн коштів, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень.

Мати Парасюка отримала 990 000 тисяч гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Батько – 65 000 грн доходу від відчуження рухомого майна.

На рахунку в "ПриватБанку" Парасюк тримає 5044 долари та 1293 гривень. Ще 6 тисяч доларів він зберігає готівкою.

Українська правда

Теми: декларація
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Коментарі — 3
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IP: 46.119.243.---Strelko Yuriy29.10.2016 14:57
а чего бы ему и не порезвиться? всё равно же ничего не будет, что бы в декларации не указал - НАБУ теперь просто наблюдает. А все. кто не может объяснить, откуда деньги или имущество - благодарят Лещенко и залищук.
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IP: 78.154.174.---Наталія Голиш29.10.2016 14:39
В принципі я не маю на увазі Парасюка. Він проти них бідосссссяяяяяя.
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IP: 78.154.174.---Наталія Голиш29.10.2016 14:38
Для чого ті всі публікації про статки тих нелюдей. Вони хочуть революції, де не будуть воювати з Росією, а почнуть розкуркулювати їх! Тоді їм спасу не буде.
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