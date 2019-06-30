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Парасюк програв суд і не зможе балотуватись у депутати ВР

Неділя, 30 червня 2019, 03:23
Парасюк програв суд і не зможе балотуватись у депутати ВР

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив апеляцію позафракційного депутата Володимира Парасюка, підтвердивши законність відмови Центральної виборчої комісії реєструвати його кандидатуру на дострокових парламентських виборах.

Про він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ну що, друзі, ми програли і апеляцію", - написав Парасюк.

Депутат дав зрозуміти, що з рішенням суду не погоджується, і пообіцяв продовжувати займатися суспільно-політичною діяльністю.

"Ми все зробили правильно, але суддям просто плювати на закон і справедливість. Вони чують тільки вказівки по телефону і давно не чують людей. Ніхто навіть не дивився матеріали справи", - заявив Парасюк.

Він також звернувся до чинного глави держави: "Пане Зеленський, ви - новий президент, якому люди довірилися. Якщо ви нічого не зміните, то ейфорія дуже швидко пройде. І все закінчиться, не розпочавшись".

Нагадаємо:

23 червня ЦВК відмовилася реєструвати Парасюка кандидатом у народні депутати через порушення в оформленні пакету документів.

26 червня Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив позов Парасюка, підтвердивши законність рішення ЦВК. І депутат подав апеляційну скаргу до Верховного суду.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПарасюквибориЦВКсуд
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