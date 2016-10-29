Парубій та Брок закликали Європарламент дати Україні "безвіз" до 21 листопада

00
0
Субота, 29 жовтня 2016, 15:10

Спікер Андрій Парубій та голова Комітету у закордонних справах Європарламенту Ельмар Брок закликали Європейський парламент проголосувати за безвізовий режим з Україною до річниці Євромайдану 21 листопада 2016 року.

Про це вони заявили в суботу у Франції в рамках конференції "Діалог Жана Моне" щодо реформування Верховної Ради, повідомляє прес-служба ВР.

Парубій заявив, що річниця подій Євромайдану 21 листопада 2016 року буде важливою символічною датою для завершення лібералізації візового режиму, адже саме під гаслом євроінтеграції українці виходили на Майдан.

Брок пояснив, що затримка у завершенні лібералізації візового режиму була внутрішньою інституційною проблемою Європейського Союзу і не стосувалася змістовних питань лібералізації візового режиму.

Брок та Парубій разом закликали Європарламент знайти рішення та завершити процес лібералізації візового режиму до річниці подій Євромайдану 21 листопада цього року.

Парубій передав Броку заяву, підписану головою та представниками більшості фракцій Верховної Ради щодо завершення процесу лібералізації візового режиму до річниці подій Євромайдану.

Українська правда

Теми: Верховна Рада Європарламент візи
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Нардеп, який колись продав Rolls-Royce для бійців АТО, тримає $14,7 млн готівкою 29 жовтня 2016, 14:32
Сироїд задекларувала квартиру, машину і $34 тисячі готівкою 27 жовтня 2016, 15:36
Експерти назвали найбільш перспективних молодих політиків 27 жовтня 2016, 15:02
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Мобільна група фіскальної служби потрапила під обстріл на Луганщині
Міністр фінансів задекларував $155 тисяч готівки
"Динамо" потрапило у ТОП-20 найкращих команд в історії
АТО: 1 військовий загинув, 7 поранено
Усі новини
БЖ.Їжа

Чим заїдати осінню нудьгу

Булінг

Діти-жертви травлі мають психічні розлади у дорослому віці