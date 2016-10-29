Полторак покарав 23 командирів за неякісне харчування у військових частинах
За неякісну організацію харчування у низці військових частин до дисциплінарної відповідальності притягнуто 23 особи.
Про це заявив глава Міноборони Степан Полторак за результатами перевірки військових частин, повідомляє прес-служба МОУ.
За словами Полторака, після проведення перевірок у певній кількості військових частин виявлено низку порушень, що стосуються обліку особового складу, якості продуктів харчування та якості самої послуги з харчування.
"Я не бачу кар’єрного росту для командира, який байдуже ставиться до своїх підлеглих. За організацію харчування персональну відповідальність має нести командир", - заявив Полторак та зазначив, що серед тих, кого притягнуто до відповідальності - 2 керівників звільнено з посади, 5 попереджені про повну службову невідповідність, 2 понижено в посаді, 3 отримали сувору догану, 8 осіб отримали догану.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.