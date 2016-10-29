АТО: Бойовики стріляли 32 рази, половина - у напрямку Маріуполя

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Субота, 29 жовтня 2016, 18:55

Протягом суботи в районі проведення АТО з боку бойовиків зафіксовано 32 обстріли позицій Збройних Сил України.

Про це 29 жовтня  станом на 18:00 повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Зокрема,  на Маріупольському напрямку відбулось 17 обстрілів. 

"В районі Мар’їнки використовувалась стрілецька зброя та кулемети великого калібру. По захисниках Лебединського, Талаківки, Широкіного, Гнутового і Водяного ворог застосовував міномети калібру 120мм, а поблизу Красногорівки та Троїцького - міномети калібру 82мм та ствольну артилерію 122 калібру", - повідомили у штабі. 

На Донецькому напрямку зафіксовано 9 обстрілів українських позицій, у Світлодарську укріплення військових частин було піддано обстрілам з кулеметів та стрілецької зброї, а в Артемовому – з мінометів 120 калібру. В районі Авдіївки поруч зі ствольною артилерією калібру 122 мм окупанти використали проти ЗСУ міномети обох калібрів, гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю.

На Луганському напрямку відбулось 6 збройних провокацій.

"Проти сил АТО у Богуславському ворог вів вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, а в Новозванівці окрім стрілецької зброї та гранатометів бойовики неодноразово застосовували міномети 82 калібру", - йдеться у повідомленні. 

Українська правда 

Теми: АТО Донбас зброя
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