АТО: Бойовики стріляли 32 рази, половина - у напрямку Маріуполя

Протягом суботи в районі проведення АТО з боку бойовиків зафіксовано 32 обстріли позицій Збройних Сил України.

Про це 29 жовтня станом на 18:00 повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Зокрема, на Маріупольському напрямку відбулось 17 обстрілів.

"В районі Мар’їнки використовувалась стрілецька зброя та кулемети великого калібру. По захисниках Лебединського, Талаківки, Широкіного, Гнутового і Водяного ворог застосовував міномети калібру 120мм, а поблизу Красногорівки та Троїцького - міномети калібру 82мм та ствольну артилерію 122 калібру", - повідомили у штабі.

На Донецькому напрямку зафіксовано 9 обстрілів українських позицій, у Світлодарську укріплення військових частин було піддано обстрілам з кулеметів та стрілецької зброї, а в Артемовому – з мінометів 120 калібру. В районі Авдіївки поруч зі ствольною артилерією калібру 122 мм окупанти використали проти ЗСУ міномети обох калібрів, гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю.

На Луганському напрямку відбулось 6 збройних провокацій.

"Проти сил АТО у Богуславському ворог вів вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, а в Новозванівці окрім стрілецької зброї та гранатометів бойовики неодноразово застосовували міномети 82 калібру", - йдеться у повідомленні.

Українська правда