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АТО: Боевики стреляли 32 раза, половина - в направлении Мариуполя

Суббота, 29 октября 2016, 18:55

В течение субботы в районе проведения АТО со стороны боевиков зафиксировано 32 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом 29 октября по состоянию на 18:00 сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В частности, на Мариупольском направлении зафиксировано 17 обстрелов.

"В районе Марьинки использовалась стрелковое оружие и пулеметы крупного калибра. По защитникам Лебединского, Талаковки, Широкино, Гнутово и Водяного враг применял минометы калибра 120 мм, вблизи Красногоровки и Троицкого - минометы калибра 82мм и ствольную артиллерию 122 калибра", - сообщили в штабе.

На Донецком направлении зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций, в Светлодарске укрепления военных частей подверглись обстрелам из пулеметов и стрелкового оружия, а в Артемово - из минометов 120 калибра. В районе Авдеевки вместе со ствольной артиллерией калибра 122 мм оккупанты использовали против ВСУ минометы обоих калибров, гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие.

На Луганском направлении зафиксировано 6 вооруженных провокаций.

"Против сил АТО в Богуславском враг вел огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в Новозванивке кроме стрелкового оружия и гранатометов боевики неоднократно применяли минометы 82 калибра", - говорится в сообщении.

Украинская правда

Темы: АТОДонбассоружие
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