У Москві не оцінили нову емблему української розвідки

Віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін назвав нову емблему української розвідки "дебільною" та натякнув на зв'язок гасла "Україна понад усе" з Німечиною 30-х років.

Відповідні оцінки Рогозін дав у своєму Твіттері.

Обращаю внимание на дебильную символику украинских силовиков https://t.co/oPN6WEl00A pic.twitter.com/VQxZhFvSIf — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) October 29, 2016

А вот эта надпись сверху - прямой перевод с немецкого. Ничего и никого не напоминает? pic.twitter.com/3Pyrjq7Swo — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) October 29, 2016

Емблема військової розвідки України, на якій зображено сову з мечем, який спирається на зображення географічної карти Росії, була представлена на офіційному сайті президента Петра Порошенка 24 жовтня.

Територію Росії на емблемі виділено сірим кольором, зверху написано назву служби, знизу - вислів на латині "Sapiens dominabitur astris" ("Мудрий буде панувати над зірками").

Російські прокремлівські ЗМІ у своїх публікаціях щодо нової емблеми вказали на антиросійський посил у її зображенні.

"Над емблемою - девіз "Украiна понад усе!". Пам'ятається, таке вже було в історії і відносно недавній, "Deutschland über alles" (Німеччина понад усе), саме це виспівували гітлерівці", - заявили у провладному виданні "КП".

Українська правда