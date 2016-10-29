У Москві не оцінили нову емблему української розвідки

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Субота, 29 жовтня 2016, 19:55

Віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін назвав нову емблему української розвідки "дебільною" та натякнув на зв'язок гасла "Україна понад усе" з Німечиною 30-х років.

Відповідні оцінки Рогозін дав у своєму Твіттері. 

Емблема військової розвідки України, на якій зображено сову з мечем, який спирається на зображення географічної карти Росії, була представлена на офіційному сайті президента Петра Порошенка 24 жовтня.

Територію Росії на емблемі виділено сірим кольором, зверху написано назву служби, знизу - вислів на латині "Sapiens dominabitur astris" ("Мудрий буде панувати над зірками"). 

Російські прокремлівські ЗМІ у своїх публікаціях щодо нової емблеми вказали на антиросійський посил у її зображенні. 

"Над емблемою - девіз "Украiна понад усе!". Пам'ятається, таке вже було в історії і відносно недавній, "Deutschland über alles" (Німеччина понад усе), саме це виспівували гітлерівці", - заявили у провладному виданні "КП". 

Українська правда 

Теми: Росія розвідка Міноборони
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Коментарі — 4
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IP: 109.95.47.---Fry29.10.2016 21:08
Странные люди (выражаясь культурно) - хотят у всех захватывать территории (будь-то своей им мало) и бомбить всех, кто им не нравится, всему миру угрожают ядерным оружием, и при этом еще хотят, чтобы их любили и считали "братским народом".
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IP: 77.123.40.---MegaTron29.10.2016 20:40
Судя по реакции соседнего государства, эмблема действительно хорошая. А не уважаемый Рогозин, в своих высказываниях скорее походит на убожество с ограниченным словарным запасом, а не на политика.
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IP: 94.231.178.---навроцький29.10.2016 20:35
Класна емблема, яку хочемо таку і малюємо, а косолапим і двоголовим виродкам залишається тільки давитися своєю жовчю. Убогому Рогозіну ніхто не подивується - уровень "швали подзаборной"
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IP: 5.45.255.---kerubino29.10.2016 20:08
Зачепило орду немиту.
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