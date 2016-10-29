В Москве не оценили новую эмблему украинской разведки

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал новую эмблему украинской разведки "дебильной" и намекнул на связь лозунга Военной разведки с Германией 30-х годов.

Соответствующие оценки Рогозин дал в своем Твиттере.

Обращаю внимание на дебильную символику украинских силовиков https://t.co/oPN6WEl00A pic.twitter.com/VQxZhFvSIf — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) October 29, 2016

А вот эта надпись сверху - прямой перевод с немецкого. Ничего и никого не напоминает? pic.twitter.com/3Pyrjq7Swo — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) October 29, 2016

Эмблема военной разведки Украины, на которой изображен сову с мечом, который опирается на изображение географической карты России, была представлена на официальном сайте президента Петра Порошенко 24 октября.

Территория России на эмблеме выделена серым цветом, сверху написано название службы, снизу - выражение на латыни "Sapiens dominabitur astris" ("Мудрый будет властвовать над звездами").

Российские прокремлевские СМИ в своих публикациях о новой эмблеме указали на антироссийский посыл в ее изображении.

"Над эмблемой - девиз" Украина понад усе". Помнится, такое уже было в истории и относительно недавней, "Deutschland über alles "(Германия превыше всего), именно это распевали гитлеровцы", - заявили в провластном издании "КП".

Украинская правда