В Москве не оценили новую эмблему украинской разведки

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Суббота, 29 октября 2016, 19:55

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал новую эмблему украинской разведки "дебильной" и намекнул на связь лозунга Военной разведки с Германией 30-х годов.

Соответствующие оценки Рогозин дал в своем Твиттере.

Эмблема военной разведки Украины, на которой изображен сову с мечом, который опирается на изображение географической карты России, была представлена на официальном сайте президента Петра Порошенко 24 октября

Территория России на эмблеме выделена серым цветом, сверху написано название службы, снизу - выражение на латыни "Sapiens dominabitur astris" ("Мудрый будет властвовать над звездами").

Российские прокремлевские СМИ в своих публикациях о новой эмблеме указали на антироссийский посыл в ее изображении. 

"Над эмблемой - девиз" Украина понад усе". Помнится, такое уже было в истории и относительно недавней, "Deutschland über alles "(Германия превыше всего), именно это распевали гитлеровцы", - заявили в провластном издании "КП". 

Украинская правда 

Темы: Росcия разведка Минобороны
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Комментарии — 4
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IP: 109.95.47.---Fry29.10.2016 21:08
Странные люди (выражаясь культурно) - хотят у всех захватывать территории (будь-то своей им мало) и бомбить всех, кто им не нравится, всему миру угрожают ядерным оружием, и при этом еще хотят, чтобы их любили и считали "братским народом".
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IP: 77.123.40.---MegaTron29.10.2016 20:40
Судя по реакции соседнего государства, эмблема действительно хорошая. А не уважаемый Рогозин, в своих высказываниях скорее походит на убожество с ограниченным словарным запасом, а не на политика.
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IP: 94.231.178.---навроцький29.10.2016 20:35
Класна емблема, яку хочемо таку і малюємо, а косолапим і двоголовим виродкам залишається тільки давитися своєю жовчю. Убогому Рогозіну ніхто не подивується - уровень "швали подзаборной"
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IP: 5.45.255.---kerubino29.10.2016 20:08
Зачепило орду немиту.
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