В "ЛНР" заявили про розведення сил біля Станиці 2 листопада

В "ЛНР" назвали дату можливого початку розведення сил і засобів в районі н.п. Станиця Луганська.

Як повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на представника "ЛНР" у мінських переговорах Владислава Дейнего, це може статися у середу, 2 листопада.

При цьому Дейнего, за даними ЗМІ, послався на заяви української сторони.

У свою чергу представники української сторони від коментарів щодо розведення сил і засобів в районі Станиці утримуються.

Як відомо, 21 вересня у Мінську представниками сторін було узгоджено розведення сил та засобів на лінії розмежування у трьох пунктах - Петрівському, Золотому та Станиці Луганській на початку жовтня. Через обстріли бойовиків провести розведення озброєння вчасно було неможливо, в середині жовтня у штабі АТО констатували неможливість розведення сил на ділянці біля Станиці Луганської.