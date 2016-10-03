У Росії школярам задали вивчити пісню "Владимирский централ" Круга

У Росії в м. Новосибірськ учні гімназії з поглибленим вивченням французької мови тепер вивчають творчість Михайла Круга.

Про це пише місцеве видання FlashSiberia.

Як розповіли батьки учнів, учитель музики видав семикласникам текст пісні "Владимирский централ" і рекомендував вивчити до наступного уроку - як домашнє завдання.

"Ми щось не розуміємо в цьому житті", - пояснили батьки.

Видання не володіє коментарями керівництва гімназії та департаменту освіти.