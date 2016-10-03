Білорусу, який розгорнув прапор РФ в Ріо, подарують квартиру
Білорусу, вигнаному з Паралімпіади в Ріо за демонстрацію російського прапора, збираються подарувати квартиру.
Про це офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова написала в facebook.
За її словами, до неї звернувся знайомий знайомого, який побажав подарувати квартиру білорусу Андрію Фомочкіну, який проніс російський прапор на відкритті Паралімпіади в Ріо-де-Жанейро. Вона заявила, що її співрозмовника "захопив вчинок білоруса", і він захотів зробити йому подарунок.
Як відомо, під час відкриття Паралімпіади один з членів білоруської збірної розгорнув прапор Росії. У зв'язку з цим Міжнародний паралімпійський комітет відкликав його акредитацію.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав цей жест члена збірної.
Фомочкін - чиновник Міністерства спорту Білорусії. Рішення винести російський прапор на відкриття Паралімпіади він пояснив солідарністю з російськими спортсменами, яких не пустили на змагання через звинувачення в допінгу.