"Укрінформ": затримання Сущенка – спланована провокація

Національне інформаційне агентство "Укрінформ" вважає затримання Романа Сущенка, який працює в агентстві з 2002 року, а кореспондентом у Франції - з 2010 року, спланованою провокацією.

Про це йдеться у заяві агенства з приводу затримання Сущенка у Москві за звинуваченням у шпигунстві.

В агенстві наголошують, що Роман на момент затримання перебував у відпустці і прибув до Москви в приватних цілях. Він був затриманий в Москві в день прибуття і, в порушення всіх міжнародних правил, про його затримання російська сторона не повідомила нікому - ні дружині, ні в дипломатичні установи, ні за місцем роботи.

Про затримання Романа його дружина Анжела Сущенко, яка залишається у Франції, дізналася лише зранку в неділю, 2 жовтня, зателефонувавши родичам чоловіка після того, як він два дні не виходив на зв'язок. При цьому його родичі говорили вкрай обережно, натяками, уникаючи навіть слова "затримали".

Відразу ж після того Анжела Сущенко зателефонувала на "гарячу лінію" Посольства України в РФ, а потім направила Посольству офіційну заяву про зникнення чоловіка.

Однак, на ніч понеділка, 3 жовтня, "Укрінформ" і дружина Сущенка не мають ніякої офіційної інформації від російської сторони щодо місця його перебування, його телефон увімкнутий на автовідповідач.

Про звинувачення на адресу Романа "в шпигунстві" колеги та його дружина дізналися з повідомлень російських ЗМІ.

На даний момент "Укрінформ" і дружина журналіста уклали угоду з відомим російським адвокатом Марком Фейгіним, який захищатиме Романа Сущенка та вранці вимагатиме зустрічі зі своїм підзахисним. За даними російських ЗМІ, Романа утримують в СІЗО "Лефортово".

В агенстві заявляють, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенко, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

"Укрінформ" звертається із закликом до журналістської спільноти стати на захист колеги, а також за допомогою до міжнародних правозахисних організацій, дипломатичних установ України та іноземних держав - сприяти у звільненні Романа.