"Депутати, ви уху їли?" – активісти пікетують Верховну Раду

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Понеділок, 3 жовтня 2016, 11:06

Активісти пікетують 3 жовтня Верховну Раду з вимогою не саботувати боротьбу з корупцією в державі.

Про це повідомляє у Твіттері рух "Чесно".

Пікетувальники вимагають не реєструвати законопроект глави фракції БПП Ігоря Гриніва, яким пропонується закрити інформацію про майно і подарунки чиновників.

Як відомо, лідер фракції БПП Ігор Гринів пропонує внести зміни до закону про запобігання корупції, і закрити відомості з декларацій для загального користування.

Відповідний законопроект №5192 був зареєстрований 29 вересня.

Як розповів "Українській правді" автор проекту Ігор Гринів, законопроект має вирішити питання про доступ до інформації про рухоме і нерухоме майно і готівкові кошти.

Крім того, Гринів повідомив, що у проекті він пропонує скасувати кримінальну відповідальність за помилки у декларації.

Згідно з проектом, внесеним до ВР, пропонується закрити інформацію про отримані подарунки.

В свою чергу експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська вважає, що цей законопроект направлений на приховування статків чиновників.

Українська правда

Теми: Верховна Рада декларація акції
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