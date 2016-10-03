"Депутаты, ви уху ели?" – активисты пикетируют Верховную Раду

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Понедельник, 3 октября 2016, 11:06

Активисты пикетируют 3 октября Верховную Раду с требованием не саботировать борьбу с коррупцией в государстве.

Об этом сообщает в Твиттере движение "Чесно".

Пикетчики требуют не регистрировать законопроект главы фракции БПП Игоря Грынива, которым предлагается закрыть информацию об имуществе и подарках чиновников.

Как известно, лидер фракции БПП Игорь Грынив предлагает внести изменения в закон о предотвращении коррупции, и закрыть сведения из деклараций для общего пользования.

Соответствующий законопроект №5192 был зарегистрирован 29 сентября.

Как рассказал "Украинской правде" автор проекта, законопроект должен решить вопрос о доступе к информации о движимом и недвижимом имуществе и наличные средства.

Кроме того, Грынив сообщил, что в проекте он предлагает отменить уголовную ответственность за ошибки в декларации.

Согласно проекту, внесенному в ВР, предлагается закрыть информацию о полученных подарках.

В свою очередь эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская считает, что этот законопроект направлен на сокрытие доходов чиновников.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада декларация акции
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