"Депутаты, ви уху ели?" – активисты пикетируют Верховную Раду

Активисты пикетируют 3 октября Верховную Раду с требованием не саботировать борьбу с коррупцией в государстве.



Об этом сообщает в Твиттере движение "Чесно".



Пикетчики требуют не регистрировать законопроект главы фракции БПП Игоря Грынива, которым предлагается закрыть информацию об имуществе и подарках чиновников.

Как известно, лидер фракции БПП Игорь Грынив предлагает внести изменения в закон о предотвращении коррупции, и закрыть сведения из деклараций для общего пользования.

Соответствующий законопроект №5192 был зарегистрирован 29 сентября.

Как рассказал "Украинской правде" автор проекта, законопроект должен решить вопрос о доступе к информации о движимом и недвижимом имуществе и наличные средства.

Кроме того, Грынив сообщил, что в проекте он предлагает отменить уголовную ответственность за ошибки в декларации.

Согласно проекту, внесенному в ВР, предлагается закрыть информацию о полученных подарках.

В свою очередь эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская считает, что этот законопроект направлен на сокрытие доходов чиновников.

Украинская правда