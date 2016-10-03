"Депутаты, ви уху ели?" – активисты пикетируют Верховную Раду
Активисты пикетируют 3 октября Верховную Раду с требованием не саботировать борьбу с коррупцией в государстве.
Об этом сообщает в Твиттере движение "Чесно".
Пикетчики требуют не регистрировать законопроект главы фракции БПП Игоря Грынива, которым предлагается закрыть информацию об имуществе и подарках чиновников.
"Депутати, руки геть від е-декларування!" pic.twitter.com/IS7OANPscC— ЧЕСНО (@chesno_movement) October 3, 2016
Активісти вимагають від депутатів @verkhovna_rada задекларувати кеш. pic.twitter.com/urgPjUor9E— ЧЕСНО (@chesno_movement) October 3, 2016
"Гринів шістка @poroshenko?" Активісти @ANTAC_ua вимагають не саботувати боротьбу з корупцією в державі. pic.twitter.com/6JtE8qbqMe— ЧЕСНО (@chesno_movement) October 3, 2016
Как известно, лидер фракции БПП Игорь Грынив предлагает внести изменения в закон о предотвращении коррупции, и закрыть сведения из деклараций для общего пользования.
Соответствующий законопроект №5192 был зарегистрирован 29 сентября.
Как рассказал "Украинской правде" автор проекта, законопроект должен решить вопрос о доступе к информации о движимом и недвижимом имуществе и наличные средства.
Кроме того, Грынив сообщил, что в проекте он предлагает отменить уголовную ответственность за ошибки в декларации.
Согласно проекту, внесенному в ВР, предлагается закрыть информацию о полученных подарках.
В свою очередь эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская считает, что этот законопроект направлен на сокрытие доходов чиновников.
Украинская правда