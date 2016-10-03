Гринів обіцяє відкликати скандальну поправку до е-декларування

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Понеділок, 3 жовтня 2016, 17:19

Лідер фракції БПП Ігор Гринів каже, що після розмови з Порошенком погодився відкликати свою поправку

Про це він заявив кореспонденту УП перед засідання фракції БПП в понеділок.

"Я мав досить складну розмову з президентом, я лишаюся при своїй думці, що ця поправка потрібна для покращення закону", - сказав він.

При цьому Гринів запевнив, що відкличе поправку, бо вона викликала обурення у суспільстві.

"Але розуміючи резонанс у суспільстві , після розмови з президентом , я буду відкликати свою поправку стосовно змін до е-декларування", - зазначив він.

Як відомо, лідер фракції БПП Ігор Гринів пропонує внести зміни до закону про запобігання корупції, і закрити відомості з декларацій для загального користування.

Така ініціатива викликала резонанс у суспільстві.

У понеділок, 3 жовтня, активісти провели під стінами Ради пікет з вимогою не саботувати боротьбу з корупцією в державі.

Роман Кравець, УП

Теми: Гринів декларація
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