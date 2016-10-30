У Ємені через авіаудари загинули більше 30 повстанців і ув'язнених

В Ємені в результаті авіаударів коаліції арабських країн, яку очолює Саудівська Ааравія, загинули понад 30 повстанців і ув'язнених.

Про це повідомляє ВВС.

Удар був нанесений по в'язниці в місті аль-Зайдія на захід від порту Ходейда.

Місто знаходиться під контролем повстанців-хуситів.

ЗМІ, які їх підтримують, повідомляють, що загиблих в результаті авіаударів більше 40 людей.

Громадянський конфлікт в Ємені триває з 2014 року. Через повстання хуситів, президент Абд-Раббу Мансур Хаді змушений був тікати зі столиці Сани.