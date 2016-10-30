Голова Міноборони Польщі: РФ дестабілізує Європу

00
0
Неділя, 30 жовтня 2016, 06:07

Рівень агресивних дій Росії останнім часом перевищив всі допустимі рамки політичного протистояння.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич, передає "Укрінформ" з посиланням на TVP.INFO.

"Рівень озброєння Росії і її агресивних дій, особливо в останній період, є нечуваним, небувалим і виходить за рамки нормального політичного спору", - заявив він.

Мацеревіч додав, що Росію не варто боятися, але потрібно усвідомлювати, що вона систематично прагне до "дестабілізації Європи, дестабілізації політичного ладу в Європі".

За його словами, неправдивим є теза, що НАТО жодним чином на це не реагує. Він, зокрема, зазначив, що в січні в Польщі буде розміщено підрозділ танкової бригади США.

Мацеревіч зазначив, що Варшава також робить все можливе для посилення обороноздатності польської армії. Зокрема, мова йде про реформування системи управління армією, а також створення військ територіальної оборони країни.

Теми: Польща Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На кордоні з Польщею стоять більше 1,3 тисячі авто 29 жовтня 2016, 10:21
У чергах на кордоні з Польщею стоять майже 1000 авто 28 жовтня 2016, 01:07
У черзі на кордоні з Польщею стоять майже 900 автомобілів 26 жовтня 2016, 00:51
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Москаль розкритикував кадрові перестановки на Закарпатській митниці
Україна перейшла на "зимовий" час
Тука: У ОБСЄ немає коштів на збройну місію, питання може перейти до ООН
В "ЛНР" заявили про розведення сил біля Станиці 2 листопада
Усі новини
наука

Станцюй свою докторську! Науковці танцюючи пояснювали свої дисертації

техніка

Новий MacBook Pro від Apple. Що розчарувало фанатів?