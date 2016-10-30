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Голова Міноборони Польщі: РФ дестабілізує Європу

Неділя, 30 жовтня 2016, 05:07

Рівень агресивних дій Росії останнім часом перевищив всі допустимі рамки політичного протистояння.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич, передає "Укрінформ" з посиланням на TVP.INFO.

"Рівень озброєння Росії і її агресивних дій, особливо в останній період, є нечуваним, небувалим і виходить за рамки нормального політичного спору", - заявив він.

Мацеревіч додав, що Росію не варто боятися, але потрібно усвідомлювати, що вона систематично прагне до "дестабілізації Європи, дестабілізації політичного ладу в Європі".

За його словами, неправдивим є теза, що НАТО жодним чином на це не реагує. Він, зокрема, зазначив, що в січні в Польщі буде розміщено підрозділ танкової бригади США.

Мацеревіч зазначив, що Варшава також робить все можливе для посилення обороноздатності польської армії. Зокрема, мова йде про реформування системи управління армією, а також створення військ територіальної оборони країни.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаРосія
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