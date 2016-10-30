На Київщині побили оператора, який знімав сюжет про видобуток піску

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Неділя, 30 жовтня 2016, 19:01

Прокуратура Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом побиття журналіста у с. Шпитьки Києво-Святошинського району.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, 28 жовтня в с. Шпитьки Києво-Святошинського району, під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні за фактом незаконного видобутку піску, працівниками місцевої прокуратури спільно зі співробітниками поліції проводився огляд місця події.

Під час огляду на місце події прибули журналісти інформаційного порталу "СтопКор" для зняття відеосюжету щодо незаконного видобування піску.

У цей час чоловік, який спостерігав за роботою правоохоронців, почав перешкоджати законній професійній діяльності журналістів та наніс відеооператору тілесні ушкодження.

За вказаним фактом прокуратурою Київської області невідкладно було зареєстроване кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) КК України.

Постраждалому надано первинну медичну допомогу.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії. Хід досудового розслідування контролюється прокуратурою області, вирішується питання щодо оголошення підозри.

Українська правда

Теми: Київська область ЗМІ прокуратура
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