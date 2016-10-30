У братів Дубневичів з "БПП" на двох - 700 мільйонів готівкою

00
2
Неділя, 30 жовтня 2016, 19:10

Народні депутати від "БПП" Богдан та Ярослав Дубневичі вказали у своїх електронних деклараціях значні суми готівкових коштів у різній валюті.

Як повідомляє Zaxid.net, загалом на двох нардепи від Львівщини тримають у готівці понад 578,4 млн грн, з врахуванням готівки, яка задекларована дружиною Богдана Дубневича – понад 715 мільйонів гривень.

Ярослав Дубневич задекларував 8,23 млн доларів, 2,78 млн євро та 5 млн грн готівкових коштів.

Богдан Дубневич тримає у готівці 11,5 мільйонів доларів. Його дружина Тетяна зберігає готівкою ще 137,1 млн грн.

При цьому на банківських рахунках Дубневичів фігурують значно менші суми: Богдан має 10,4 млн грн, Ярослав з дружиною Наталією – 2,3 млн грн.

На Богдана Дубневича та найближчих членів його сім’ї зареєстровано 409 об‘єктів нерухомого майна.

Ярослав Дубневич із сім’єю володіють 273 об’єктами нерухомості. Крім того, Дубневич-молодший задекларував 51 об’єкт незавершеного будівництва.

Кожен з братів задекларував також по колекції дорогих швейцарських годинників, а Ярослав Дубневич – збірку творів українського живопису, що включає у себе, зокрема, дві картини Олекси Новаківського, 18 полотен Івана Труша і 14 картин Сергія Васильківського.

Як відомо, низка пов’язаних із Дубневичами людей працює на керівних посадах в "Укрзалізниці", компанії, пов'язані з братами, виграють мільйонні тендери на УЗ

Також, згідно з даними декларацій за 2015 рік, найбільшими апартаментами серед народних депутатів володіє нардеп від "БПП" Богдан Дубневич - 1447,76 кв. м.

Теми: БПП декларація гроші
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Кононенко показав 77 тисяч зарплати і нерухомості на понад 1,8 мільярди 29 жовтня 2016, 16:13
На з'їзді БПП не обговорювали кандидатуру лідера партії 29 жовтня 2016, 14:52
Декларація Березенка: сім'я живе з доходів дружини в орендованих будинках 29 жовтня 2016, 13:39
powered by lun.ua
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 185.100.87.---spitfire30.10.2016 20:23
"На Богдана Дубневича та найближчих членів його сім’ї зареєстровано 409 об‘єктів нерухомого майна. Ярослав Дубневич із сім’єю володіють 273 об’єктами нерухомості."

можливо, їм варто уже зі своїх земельний ділянок скласти, як із клаптиків, власні князівства і починати друкувати гроші?
звучить красиво: князі Дубневичі, coat of arms: зелений англійський дуб.
і за правилами феодального суспільства матимуть право регулярно посилати короля на йух...
ВідповістиЗ цитатою
IP: 93.73.134.---vasyablagenniy30.10.2016 20:07
Здесь интересный момент: у депутатов и министров огромные суммы в наличке. Откуда они взялись? Чтобы иметь хотя бы 1000 грн в наличке, нужно заплатить 30% налога на . Ну хоть убей - не верю я что они столько заплатили того налога! В отчетности для бизнеса нужно указать огромные официальные доходы и тогда с них платить тоже официальные налоги. Да у них скорее рука отсохнет но такой налог не заплатят. Работы для НАБУ непочатый край.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
У братів Дубневичів з "БПП" на двох - 700 мільйонів готівкою
АТО: 34 обстріли, в тому числі з забороненої артилерії
ЄС і Канада підписали угоду про зону вільної торгівлі
Від ракетних ударів повстанців в Алеппо загинули 38 цивільних – спостерігачі
Усі новини
Відео

Пінгвіну, який облисів через хворобу, пошили гідрокостюм

Фото

Фотограф півроку знімав, як відпочиває молодь у Криму