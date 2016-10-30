У братів Дубневичів з "БПП" на двох - 700 мільйонів готівкою

Народні депутати від "БПП" Богдан та Ярослав Дубневичі вказали у своїх електронних деклараціях значні суми готівкових коштів у різній валюті.

Як повідомляє Zaxid.net, загалом на двох нардепи від Львівщини тримають у готівці понад 578,4 млн грн, з врахуванням готівки, яка задекларована дружиною Богдана Дубневича – понад 715 мільйонів гривень.

Ярослав Дубневич задекларував 8,23 млн доларів, 2,78 млн євро та 5 млн грн готівкових коштів.

Богдан Дубневич тримає у готівці 11,5 мільйонів доларів. Його дружина Тетяна зберігає готівкою ще 137,1 млн грн.

При цьому на банківських рахунках Дубневичів фігурують значно менші суми: Богдан має 10,4 млн грн, Ярослав з дружиною Наталією – 2,3 млн грн.

На Богдана Дубневича та найближчих членів його сім’ї зареєстровано 409 об‘єктів нерухомого майна.

Ярослав Дубневич із сім’єю володіють 273 об’єктами нерухомості. Крім того, Дубневич-молодший задекларував 51 об’єкт незавершеного будівництва.

Кожен з братів задекларував також по колекції дорогих швейцарських годинників, а Ярослав Дубневич – збірку творів українського живопису, що включає у себе, зокрема, дві картини Олекси Новаківського, 18 полотен Івана Труша і 14 картин Сергія Васильківського.

Як відомо, низка пов’язаних із Дубневичами людей працює на керівних посадах в "Укрзалізниці", компанії, пов'язані з братами, виграють мільйонні тендери на УЗ.

Також, згідно з даними декларацій за 2015 рік, найбільшими апартаментами серед народних депутатів володіє нардеп від "БПП" Богдан Дубневич - 1447,76 кв. м.