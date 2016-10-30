Порошенко показал свои доходы за час до "дедлайна"

Президент Петр Порошенко задекларировал права собственности в более чем 100 компаниях в Украине, России, Польше, Испании, в Венгрии, Литве и КНР, на Кипре, Британских Виргинских островах и в Нидерландах, и доходы - зарплату в сумме 121 054 грн, проценты в сумме 12 375 404 и инвестиционные доходы в сумме 49 665 361 грн.

Соответствующие данные содержатся в электронной декларации главы государства за 2015 год, которая появилась на сервере НАПК после 22:00 в последний день подачи деклараций.

По данным декларации, в частности, инвестиционный доход при погашении ОВГЗ составил 984 834 грн, курсовая разница при погашении ОВГЗ от их стоимости - 45 938 404, курсовая разница при инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ - 2 742 123 грн.

На банковских счетах Порошенко сохраняется 540 478 грн, 26 324 870 долларов, 14 372 евро. Также президент задекларировал 3, 85 млн долларов и 1,111 млн грн в качестве средств, одолженных третьим лицам.

Взносы в кредитные союзы и другие небанковские финучреждения составляют 8 190 000 грн.

Наличные средства Порошенко (как и другие упомянутые средства) в сумме 60 тыс. долларов и 900 тыс. грн содержатся в ПАО "МИБ", где он является владельцем 9000 акций, номинальная стоимость которых составляет 13,518 млн грн.

Корпоративные права, указанные в декларации - 93,93% в ООО "Фирма" Экран "(Украина). Кроме этого Порошенко является владельцем акций в ПАО "ЗНКИФ "Прайм ЭССЕТС КЭПИТАЛ", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и Prime Asset Partners Limited.

Президент задекларировал коллекцию картин украинских и российских мастеров 19-20 века в количестве 65 единиц, коллекцию картин старых мастеров в количестве 15 единиц, коллекцию картин современных художников импрессионистов и сюрреалистов (4 единицы), коллекцию скульптур 19-20-го столетия в количестве 6 единиц, скульптуру "Мальчик рыбалка" Гуглиельмо Пуги.

Также в декларации указаны мебель, гарнитуры, люстры, техника, часы, рояль Schimmel, ковры. Порошенко задекларировал 3 пары наручных часов Hublot, 1 - Patek Phillip, и 2 - Breguet. В декларации также указаны ювелирные изделия и украшения, принадлежащие президенту и его жене - браслеты, кольца, серьги, кулоны, бусы, мужские запонки, держатель для галстука. Также семье Порошенко принадлежит 2 норковых шубы, полушубок из соболя, кожаное пальто, женская кожаная сумка розового цвета Fendi и черные кожаные женские сумки Dior и Chanel.

Супруга президента имеет на банковских счетах 71146 грн и 8943 евро, заработная плата по месту работы в ООО "Интерстарч Украины" составила 11 178 грн, в ООО "Торговый Дом" Интерстарч Украина" - 10809 грн, в Благотворительной Организации "Благотворительный Фонд Петра Порошенко" - 66785 грн.

В декларации также указано право собственности на жилой дом на 1331,70 кв.м. и 3 земельных участка в Козине (33196, 1200 и 7511 кв.м.), три земельных участка в Киеве (1000, 6315 и 5169 кв.м), 2 квартиры в Киеве (134,06 и 82,15 кв.м.), квартира в Виннице (68,2 кв.м), нежилое помещение в Одессе (35,3 кв.м), комплекс "база отдыха Лебедь" в м.Лиман (Одесская область) - в ипотеке (владелица - Лидия Москаленко), принадлежащие Петру Порошенко.

В собственности жены - земельный участок на 1900 кв.м. и дачный дом на 344 кв.м. в н.п. Петропавловское под Киевом, и гараж в Киеве.

Порошенко также задекларировал Mercedes-benz 2010 г.в, BMW и Range Rover 2011 г.в., Jaguar 2008 г.в., и катер Bayliner 2005 г.в.

В своем Facebook Порошенко отметил: "Все ценное движимое и недвижимое имущество: жилье, земельные участки, авто, картины, женские украшения - было куплено (не в аренде) до президентства. Более того, в основном имущество было приобретено в то время, когда я не был на государственной службе".

"О компаниях: все они созданы в то время, когда я занимался бизнесом. В 2014 была создана лишь одна новая компания, которой я владею напрямую - для продажи Roshen. Я принципиально храню средства в банках - 27 млн долларов, из каждого цента которых уплачены налоги в бюджет Украины. Все это отражено в моей декларации за 2015 год. Хотя и есть некоторые наличные средства: 800 тыс. гривен и 60 тыс. долларов. Считаю, что политики должны демонстрировать пример и доверять банковской системе", - заявил Порошенко.

"Как по мне, цель электронного декларирования не только и не столько показать, кто чем владеет, а продемонстрировать отношение расходов к задекларированным доходам. За последние 10 лет в моих декларациях задекларированы доходы на сумму более 820 млн гривен (по разным соотношением гривны к доллару в течение всего времени) ", - отметил президент.

Также Порошенко отметил, что на благотворительность и поддержку армии в 2014-2016 годах им самим и предприятиями, где он выступает конечным бенефициаром, перечислено около 400 млн. гривен.

Напомним, Петр Порошенко является инвестором Фонда Prime Assets Capital. Фонд и компании, которые принадлежат Фонду, занимаются инвестиционной деятельностью в ряде стран, в частности в Испании, Венгрии, Литве.

Как известно, в декларации главы государства 2015 год не было указано имущество за рубежом. Весной 2016 президент был в Испании с частным визитом. По информации УП, полученной из достоверных источников, в Испании у президента есть вилла в городе Марбелья, которая была куплена им еще до президентства.

Украинская правда