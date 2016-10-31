Ляшко хоче, щоб декларацію подавали всі громадяни

Голова Радикальної фракції Олег Ляшко вимагає, щоб всі громадяни України подали "нульову декларацію" і декларували своє майно щороку.

Про це він заявив у понеділок під час погоджувальної ради.

"Наступний крок має бути, це запровадження нульової декларації. Усі повинні задекларувати, кожен громадянин України має задекларувати свої статки. Я хочу нагадати статтю 67 Конституції України, яка діє 20 років – усі громадяни щорічно подають декларації про свої доходи і майновий стан", – сказав він.

Ляшко обурився, що Україна просить гроші у МВФ, у той час як електронне декларування продемонструвало наявність "мінімум 40 млрд під матрацами".

Він також вимагає, щоб після такого декларування за декларантів взялися відповідні органи.

"Почали з себе, показали, нехай покажуть всі інші. А тепер завдання НАБУ, НАЗК – проконтролюйте, що показали, де взяли, наскільки обґрунтовано те, що взяли і чи відповідають витрати тому, що задекларовано. Отоді буде реальна боротьба з корупцією!" – заявив Ляшко.

Як відомо, ідея запровадити нульову декларацію вже неодноразово озвучували різні органи влади. Зокрема, у вересні до ЗМІ потрапив проект закону, який разом з введенням нульової декларації пропонував запровадити амністію всього майна та гарантував відсутність кримінального переслідування за його набуття. Цей документ так і не був прийнятий.

Сам Ляшко у своїй електронній декларації вказав значні статки, зокрема – 740 тисяч доларів, 90 тисяч євро та 890 тисяч гривень готівки; дві квартири, багато земельних ділянок, два автомобілі, великий орендований будинок та інше.

Олег Шанковський, УП