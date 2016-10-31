Ляшко хоче, щоб декларацію подавали всі громадяни

00
3
Понеділок, 31 жовтня 2016, 12:02

Голова Радикальної фракції Олег Ляшко вимагає, щоб всі громадяни України подали "нульову декларацію" і декларували своє майно щороку.

Про це він заявив у понеділок під час погоджувальної ради.

"Наступний крок має бути, це запровадження нульової декларації. Усі повинні задекларувати, кожен громадянин України має задекларувати свої статки. Я хочу нагадати статтю 67 Конституції України, яка діє 20 років – усі громадяни щорічно подають декларації про свої доходи і майновий стан", – сказав він.

Ляшко обурився, що Україна просить гроші у МВФ, у той час як електронне декларування продемонструвало наявність "мінімум 40 млрд під матрацами".

Він також вимагає, щоб після такого декларування за декларантів взялися відповідні органи.

"Почали з себе, показали, нехай покажуть всі інші. А тепер завдання НАБУ, НАЗК – проконтролюйте, що показали, де взяли, наскільки обґрунтовано те, що взяли і чи відповідають витрати тому, що задекларовано. Отоді буде реальна боротьба з корупцією!" – заявив Ляшко.

Як відомо, ідея запровадити нульову декларацію вже неодноразово озвучували різні органи влади. Зокрема, у вересні до ЗМІ потрапив проект закону, який разом з введенням нульової декларації пропонував запровадити амністію всього майна та гарантував відсутність кримінального переслідування за його набуття. Цей документ так і не був прийнятий.

Сам Ляшко у своїй електронній декларації вказав значні статки, зокрема – 740 тисяч доларів, 90 тисяч євро та 890 тисяч гривень готівки; дві квартири, багато земельних ділянок, два автомобілі, великий орендований будинок та інше.

Олег Шанковський, УП

Теми: декларація Ляшко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Нардепи бідкаються, що їх цькують через задеклароване 31 жовтня 2016, 11:46
Дружина Бойка працює на "росіян" та отримує пенсію в Україні – ЗМІ 31 жовтня 2016, 11:34
Великий стриптиз недодержави, або чим закінчиться зустріч трьох Україн 31 жовтня 2016, 11:09
powered by lun.ua
Коментарі — 3
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.227.35.---Evgen z PL31.10.2016 12:27
ви ідіот...Ляшко 17 років депутат...бачили його статки? МІЛЬЙОНИ! Прості люди про такі статки не можуть і мріяти. Він просто відводить очі, мов я задекларував я такий хороший - тепер решта...99% українців ніхера не мають. А от такі лохи як Ви і ведутся на його лепет і голосують за нього


vasyapupkin:
Ляшко абсолютно правий, Конституцію ніхто не скасовував, а то ввели нову розвагу- читання декларацій.Декларація подана кожним дасть змогу спитати Вася, як ти будучи бідним в 2014 році став таким багатим депутатом в 2015.А так кожен з них признався що має, що дасть змогу в подальшому контролювати їх збагачення.І нічого поганого нема в тому що всі такі небідні, якщо кошти зароблені бізнесом а не крадіжкою з бюджету, думаю, що ніхто з дописувачів не бореться за Україну жебраків.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.201.102.---vasyapupkin31.10.2016 12:22
Ляшко абсолютно правий, Конституцію ніхто не скасовував, а то ввели нову розвагу- читання декларацій.Декларація подана кожним дасть змогу спитати Вася, як ти будучи бідним в 2014 році став таким багатим депутатом в 2015.А так кожен з них признався що має, що дасть змогу в подальшому контролювати їх збагачення.І нічого поганого нема в тому що всі такі небідні, якщо кошти зароблені бізнесом а не крадіжкою з бюджету, думаю, що ніхто з дописувачів не бореться за Україну жебраків.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 93.73.193.---chookmas31.10.2016 12:20
РадиКальный садомит...
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Українського безвізу немає у порядку денному Європарламенту в листопаді
Правоохоронці прийшли з обшуками в центральний офіс Держрезерву
Парубій каже, що депутати погодились скасувати підвищені їм зарплати
Електронні декларації подали не всі: сім нардепів не відзвітували
Усі новини
Щастя щодня

5 корисних рішень, які варто для себе прийняти

"Сімейні цінності"

Школярів вчать, що жінка має доглядати за чоловіком, який ніколи не помиляється