У ЗСУ пояснили, як і чому Ляшко став комбатом

Олег Ляшко. фото з його Facebook

У Сухопутних військах пояснюють, що призначення лідера "Радикальної партії" екснардепа Олега Ляшка, який служить у лавах ЗСУ, на посаду командира батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади пов'язане з його успіхами в цій царині.

Джерело: 11-й армійський корпус Сухопутних військ Збройних сил України

Дослівно: "Офіційне повідомлення щодо призначення Олега Ляшка на посаду командира батальйону безпілотних систем.

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В зв’язку з численними запитами медіа, щодо окремих кадрових рішень повідомляємо.

Рішення про переміщення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБР прийнято на підставі клопотання та плану переміщення командира 63-ї ОМБР".

Деталі: У повідомленні наголошується, що за даними, отриманими від 63-ї ОМБР, лейтенант Ляшко за два роки служби в цій бригаді зарекомендував себе найліпшим чином.

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Зазначається, що під час його перебування на посадах, пов'язаних із безпілотними системами, була організована робота з відбиття значної кількості механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника;

У вересні ББС 63-ї ОМБР увійшов до топ-10 підрозділів за ефективністю серед підрозділів та з'єднань Збройних сил України щодо ураження живої сили, військової техніки та інших засобів противника з використанням безпілотних систем.

Тож, враховуючи вищезазначене, командуванням 63-Ї ОМБР та 11 армійського корпусу, було прийнято відповідне кадрове рішення щодо призначення лейтенанта Ляшка на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади, наголошують військові.

Що передувало: У понеділок стало відомо, що 11 жовтня лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади.