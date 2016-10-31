У Кропивницькому від вибуху у військовій частині загинула людина

В Кропивницькому на території військової частини В2336 на вулиці Орджонікідзе, 31 в понеділок стався вибух, від якого загинула людина, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє місцеве видання "Кіровоградська правда" з посиланням на керівництво частини.

За попередньою інформацією, вибухнула граната Ф-1.

"На жаль, це дійсно сталося. Вибух відбувся після 12 години. Скоріше всього, через необережність. На місце приїхала "швидка", рятувальники, поліція", – розповів співрозмовник видання, додавши, що вибух стався у казармі на другому поверсі.

У прес-службі УДСНС Кіровоградської області також підтвердили інформацію про вибух. Там додали, що руйнування будівель не відбувалося.

"Це приміщення навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області, але другий поверх якого знаходиться в оренді третього окремого полку спеціального призначення", – уточнили у відомстві.

Ведеться слідство.