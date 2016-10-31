Путін хоче спеціальний закон про російську націю

Президент Росії Володимир Путін підтримав пропозицію про створення закону про російську націю.

Про це він заявив на засіданні Ради з питань міжнаціональних відносин в Астрахані в понеділок, повідомляє "Інтерфакс".

"Але що абсолютно точно можна і потрібно реалізовувати – це прямо над цим треба подумати і в практичному плані почати працювати – це закон про російську націю", – сказав він.

За його словами, в такий закон може вирости стратегія розвитку національних відносин в Росії.

"Нашу стратегію, яку ми з вами разом виробляли, і перетворювати її – але тільки над цим потрібно попрацювати теж як слід", – сказав він.

Він також підтримав пропозицію учасників засідання провести рік єдності російської нації.

"Гарний міг би бути захід. Із залученням всіх, хто зібрався сьогодні тут у цьому залі – для того, щоб ми разом з вами попрацювали. Але тільки потрібно вибрати цей рік", – сказав Путін.

Він заявив, що поки не вирішене питання про спеціальну структуру, яка займеться національними питаннями на федеральному рівні.

"Принципове питання – координація органів влади, які реалізують державну національну політику. Їх тільки на федеральному рівні понад 10. Плюс структури в регіонах і муніципалітетах. Але взаємодія між ними часом вкрай низька, неефективна, не налагоджене постійне співробітництво з науковими та експертними організаціями", – додав Путін.

Він зазначив, що "певні надії" у вирішенні проблеми координації таких структур "покладаються на держпрограму, яку зараз готує уряд РФ".