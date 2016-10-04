Представництво ЄС не узгоджувало поправки Гриніва до е-декларацій

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 08:38

У Представництві Європейського Союзу заявили, що законопроект глави фракції БПП Ігоря Гриніва щодо змін до закону про запобігання корупції (електронні декларації) не був узгоджений з Євросоюзом.

Про повідомляє ЛІГА.net з посиланням на прес-службу Представництва.

У понеділок стало відомо, що депутат відкликав свою поправку під тиском суспільства та після розмови з президентом Петром Порошенком. Поправка передбачала, що інформація про майно чиновників буде прихована від суспільства, а доступ до неї матимуть виключно правоохоронці.

При цьому деякі депутати та чиновники заявляли, що ця правка нібито погоджена з ЄС. Депутат Єгор Соболєв процитував у себе в Фейсбуці віце-прем'єра з європейської інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе, яка нібито сказала: "Законопроект Гриніва узгоджений з європейцями".

Однак у прес-службі Представництва ЄС цю інформацію офіційно спростували.

Втім, хоч депутат і вирішив відкликати свою поправку, він має намір продовжити дискусію про її необхідність. "Я починаю відкрите обговорення цього питання, повернуся до нього тільки коли зможу переконати громадськість у необхідності таких законодавчих змін", - сказав він.

"Європейська правда"

Теми: декларація ЄС
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Коментарі — 2
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IP: 95.132.129.---condor-104.10.2016 09:50
Убеждать нужно не общественность в необходимости внесения поправки, которая фактически нивелирует идею контроля общества над своими нанятыми чиновниками, а убеждать нужно своих коллег, что бы не тырили, и не считали общество дыбилами, когда через одного декларируют многомиллионные якобы подарки и восьмидесятилетних бабушек-миллионеров. Нет, конечно же и восьмидесятилетние бабушки могут быть и бизнесвуменшами и миллионерами, но так же поголовно. Прямо поголовная благодать снисходит на бабушек именно чиновников.
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IP: 104.236.210.---Nanik04.10.2016 09:09
Позорище((( гринев подставляет президента
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