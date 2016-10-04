В Україні стартував осінній призов

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 11:05

В Україні 4 жовтня розпочався осінній призов на строкову військову службу.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, у жовтні-листопаді 2016 року до лав ЗСУ та інших військових формувань призвуть 13 908 осіб, повідомляє zn.ua.

Як випливає з розпорядження Кабміну №684-р від 22 вересня, 7908 призовників направлять в Збройні сили, 5 тисяч – до лав Національної гвардії, і одну тисячу – до лав Державної служби транспорту.

На призов уряд виділив 41,6 млн грн, серед яких 23,7 млн призначені для ЗСУ, 14,9 млн – для Нацгвардії, 2,9 млн грн – для Держспецтрансслужби.

Обсяг видатків на одного призовника становить 2993 грн, з яких 2,9 тис. грн становить грошова допомога, а 93 грн – витрати на підготовку і проведення призову, без урахування коштів на харчування та транспорт.

В армію підуть придатні за станом здоров'я до військової служби чоловіки у віці від 20 до 27 років, які не мають права на звільнення або відстрочку від призову.

Згідно з постановою Кабміну, найбільша кількість призовників очікується з Дніпропетровської (1500) та Харківської областей (970), найменша – з Луганської (170) та Донецькій (230). У Києві призову на строкову військову службу підлягають 570 осіб.

Новобранці не будуть нести службу в зоні АТО.

Як відомо, 26 вересня президент Петро Порошенко підписав указ про демобілізацію шостої хвилі. Військовослужбовці цієї хвилі повинні повернутися додому до кінця жовтня.

Сьома хвиля мобілізації поки не оголошується.

Теми: Призов армія
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