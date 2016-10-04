Росія почала масштабні навчання ракетних військ

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 11:06

Ракетна бригада Західного військового округу в Ленінградській області РФ приведена в максимальну бойову готовність - їй належить пройти підсумкову перевірку за рік.

Підрозділи відпрацюють умовний пуск ракет по важливих цілях супротивника, передає "Інтерфакс".

На півдні Росії, підрозділи ППО будуть тренуватися відбивати удари авіації, безпілотників і ракет ворога.

Проведення масштабних навчань збіглося з появою інформації про подальшу мілітаризації російського бюджету.

Як пише Gazeta.ru, на військові потреби в 2016 році може бути додатково виділено майже 700 мільярдів рублів.

Більша частина цих коштів була взята з інвестиційних і соціальних статей. За словами джерела видання в уряді, на ці гроші планується сплатити держкредити, взяті на виконання держоборонзамовлення в минулі роки.

Поправки до бюджету Мінфін РФ пропонує затвердити уряду вже в середу. Крім того, запропоновано надати право міністру фінансів перерозподіляти до 10 відсотків всіх витрат на користь силових відомств без погоджень, зазначає "Эхо Москвы".

Раніше повідомлялося, що США розмістять важку танкову бригаду в Європі в рамках зміцнення східного флангу НАТО. Вона буде базуватися в країнах Балтії, Румунії, Болгарії, але основа буде перебувати в Польщі.

Теми: Росія
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