Россия начала масштабные учения ракетных войск

Ракетная бригада Западного военного округа в Ленинградской области РФ приведена в максимальную боевую готовность – ей предстоит пройти итоговую проверку за год.

Подразделения отработают условный пуск ракет по важным целям противника, передает "Интерфакс".

На юге России, подразделения ПВО будут тренироваться отражать удары авиации, беспилотников и ракет врага.

Проведение масштабных учений совпало с появлением информации о дальнейшей милитаризации российского бюджета.

Как пишет Gazeta.ru, на военные нужды в 2016 году может быть дополнительно выделено почти 700 миллиардов рублей.

Большая часть этих средств взята из инвестиционных и социальных статей. По словам источника издания в правительстве, на эти деньги планируется оплатить госкредиты, взятые на выполнение гособоронзаказа в прошлые годы.

Поправки в бюджет Минфин предлагает утвердить правительству уже в среду. Кроме того, предложено дать право министру финансов перераспределять до 10 процентов всех расходов в пользу силовых ведомств без согласований, отмечает "Эхо Москвы".

Ранее сообщалось, что США разместят тяжелую танковую бригаду в Европе в рамках укрепления восточного фланга НАТО. Она будет базироваться в Румынии, Болгарии, а основа будет находиться в Польше.