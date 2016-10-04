Російський олігарх хоче забудувати Крим "Петрушкою"

Російський олігарх Олександр Лебедєв, якого колись називали серед кандидатів на місце посла в Україні, має намір побудувати в анексованому Криму мережу ресторанів швидкого харчування "Петрушка".

Про це пише кримське видання 15 минут з посиланням на Forbes.

Після анексії Криму McDonald's відмовився працювати на півострові.

Лебедєв має намір відкрити кафе в Алушті і в інших містах окупованого Росією Криму, насамперед Ялті, Сімферополі, парку "Тайган" в Білогірську, Керчі та Севастополі.

Він розраховує, що один чек буде в межах 150-200 рублів (60-82 грн).

Олігарх похвалився, що в Алушті також є мережа його готелів.