Російський олігарх хоче забудувати Крим "Петрушкою"
Російський олігарх Олександр Лебедєв, якого колись називали серед кандидатів на місце посла в Україні, має намір побудувати в анексованому Криму мережу ресторанів швидкого харчування "Петрушка".
Про це пише кримське видання 15 минут з посиланням на Forbes.
Після анексії Криму McDonald's відмовився працювати на півострові.
Лебедєв має намір відкрити кафе в Алушті і в інших містах окупованого Росією Криму, насамперед Ялті, Сімферополі, парку "Тайган" в Білогірську, Керчі та Севастополі.
Він розраховує, що один чек буде в межах 150-200 рублів (60-82 грн).
Олігарх похвалився, що в Алушті також є мережа його готелів.