З усіх депутатів Ради е-декларацію подав лише Гаврилюк

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 14:23

На даний момент з усіх депутатів Верховної Ради електронну декларацію за 2015 рік подав лише представник фракції "Народний фронт" Михайло Гаврилюк.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра юстиції Сергій Петухов.

Крім того, за його словами, таку декларацію подали двоє з чотирьох членів Національного агентства з протидії корупції (яке опікується цими деклараціями), біля 10 з 300 детективів НАБУ і жоден представник уряду.

Загалом, за його словами, наразі заповнено близько 1600 декларацій за минулий рік.

"Залишилось трохи більше 3 тижнів до дедлайну із заповнення декларацій. Саме заповнення декларації займає не один день", – додав Петухов.

Він також розповів про саботаж системи електронного декларування з боку різних посадовців.

"На одному із комітетів ВРУ мене за це декларування вичитували дві дуже впливові депутатки. Впливовий бюрократ в Брюселі мені сказав, що на систему йому скаржився один з голів комітету ВРУ. У парламенті кожного дня нові законопроекти, які "покращують" систему. Не здивуюся, якщо ближче до кінця жовтня будуть спроби повалити веб-сайт НАЗК", – написав він.

Петухов додав, що досі не вирішена проблема з заповненням декларацій послами України, оскільки за кордоном вони не можуть отримати необхідний для цього цифровий підпис.

Заступник міністра нагадав, що створення системи електронного декларування є умовою отримання Україною безвізового режиму з ЄС, умовою співпраці з МВФ та зобов'язання, взяте Україною на себе на Лондонському Антикорупційному саміті.

За його словами, якщо до 30 жовтня систему "завалять, засекретять чи проігнорують", існуватиме висока ймовірність відкладення безвізового режиму, а також припинення фінансування МВФ і втрата кредитів у розмірі 1,6 млрд цього року і 5,4 млрд наступного.

Як відомо, лідер фракції БПП Ігор Гринів пропонує внести зміни до закону про запобігання корупції, і закрити відомості з декларацій для загального користування.

Така ініціатива викликала резонанс у суспільстві.

У понеділок Гринів пообіцяв відкликати свої поправки.

Українська правда

Теми: декларація НАЗК
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IP: 46.219.247.---Andrey Hrab04.10.2016 15:24
А Тимошенко, я думаю, и не подаст. Это же происки злочынной влады. Не говоря уже о том, что Лещенко, который БОЛЬШЕ ВСЕХ ТОПИЛ за завалившую систему "Миранду", до сих пор ничего не подал, обещаясь быть первым.
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