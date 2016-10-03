Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гринів обіцяє відкликати скандальну поправку до е-декларування

Понеділок, 3 жовтня 2016, 17:19
Гринів обіцяє відкликати скандальну поправку до е-декларування

Лідер фракції БПП Ігор Гринів каже, що після розмови з Порошенком погодився відкликати свою поправку

Про це він заявив кореспонденту УП перед засідання фракції БПП в понеділок.

"Я мав досить складну розмову з президентом, я лишаюся при своїй думці, що ця поправка потрібна для покращення закону", - сказав він.

При цьому Гринів запевнив, що відкличе поправку, бо вона викликала обурення у суспільстві.

"Але розуміючи резонанс у суспільстві , після розмови з президентом , я буду відкликати свою поправку стосовно змін до е-декларування", - зазначив він.

Як відомо, лідер фракції БПП Ігор Гринів пропонує внести зміни до закону про запобігання корупції, і закрити відомості з декларацій для загального користування.

Така ініціатива викликала резонанс у суспільстві.

У понеділок, 3 жовтня, активісти провели під стінами Ради пікет з вимогою не саботувати боротьбу з корупцією в державі.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Гринівдекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Гринів
Політтехнолог Ігор Гринів: Де ти побачив в очах Путіна мир, президенте України?
"Ранкова доза" за другий тиждень. Дайджест
"Ранкова доза" Сунь-дзи. Ігор Гринів рекомендує "Мистецтво війни"
Останні новини
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть премії по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
Усі новини...
Реклама: