ГПУ: на основі нових свідчень затримали кількох екс-"беркутівців"

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 17:36

Частину екс-"беркутівців", яких назвав підозрюваний спецпризначинець на суді у Харкові, затримали, щодо інших інформація перевіряється.

Про це повідомив прокурор ГПУ Олександр Ковальчук в ефірі телеканалу "112 Україна".

"На даний час деякі з цих працівників "Беркуту" затримані, проводиться досудове розслідування. Щодо інших інформація ще перевіряється", - сказав Ковальчук.

За його словами, свідчення екс-"беркутів ця" дуже допоможуть слідству, а якщо будуть встановлені інші спецназівці, які отримували свинцеві кулі, будуть прийняті відповідні рішення.

Окрім того, за словами Ковальчука, важливою є інформації про наклейки на шоломах, за допомогою яких спецпризначенці з різних областей відрізняли один одного на Майдані в лютому 2014 р.

"Щодо наклейок на шоломах. Це допоможе слідству ідентифікувати, який саме підрозділ був присутній у тій чи іншій частині Києва", - додав Ковальчук.

Відповідаючи на питання, скільки зараз підозрюваних екс-беркутівців, він зазначив: "По тим провадженням, де я старший групи прокурорів, це 8 працівників "Беркуту" з різних областей України".

"Є інформація, що колишні працівники "Беркуту" пройшли атестацію і зараз займають різні посади в Нацполіції. На даний час під вартою 4 колишніх працівників "Беркуту", які на час затримання перебували на різних посадах в Нацполіції", - сказав Ковальчук.

Як відомо, екс-"беркутівець" з Харкова Віктор Шаповалов у суді визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль.

Теми: Майдан Беркут Генпрокуратура
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