Голова Чернігівської облради скоїв ДТП. Його перевіряють на тверезість

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 18:52

Голова Чернігівської обласної ради Ігор Вдовенко скоїв ДТП, у якому постраждало три автомобілі.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Водночас у правоохоронних органах Українській правді розповіли деталі аварії.

Згідно з інформацією, вдень на вулиці Чорнобиля під час зупинки на світлофорі Вдовенко не розрахував безпечну відстань і врізався в авто, яке стояло попереду, а воно, у свою чергу, в'їхало в іще одне.

Внаслідок ДТП ніхто не отримав поранень.

Водій, який спричинив аварію, від проходження тесту на алкоголь на місці відмовився, однак здав аналіз у медичному закладі.

На винуватця склали адмінпротокол.

Питання про сп'яніння водія буде порушуватися після отримання результатів експертизи.

Міру покарання обиратиме суд.

Українська правда

Теми: аварія ДТП Чернігівська область
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