У Португалії виявили можливу причину аварії фунікулера в Лісабоні

Трагедія з фунікулером Glória у Лісабоні, яка забрала життя 16 людей, могла статися через заміну сталевого троса на новий із полімерним осердям.

Джерело: Expresso з посиланням на експертів Інституту вищих технічних досліджень (IST) та інженерів

Деталі: Шість років тому старий сталевий трос замінили на інший, але система кріплення залишилася незмінною. З часом матеріал міг ослабнути у точці кріплення через нагрівання, вібрацію та деформацію, що й призвело до катастрофи.

Державна транспортна компанія Carris, яка відповідала за технічне обслуговування, мала перевірити нову систему після заміни троса, однак цього не зробила. Крім того, нічна інспекція, яку компанія нібито провела за 18 годин до аварії, викликає серйозні сумніви: описані у звіті роботи потребували значно більше часу, ніж було зазначено.

Попередній звіт GPIAAF (Бюро з попередження та розслідування авіа- й залізничних аварій) підтвердив, що трос ослаб саме у точці кріплення до верхньої частини кабіни. Йдеться не про обрив, а про "пластичну деформацію". Остаточні висновки мають оприлюднити через 45 днів.

Ще однією причиною масштабності трагедії стало те, що гальма не спрацювали. На думку фахівців IST, це свідчить про "грубі конструктивні помилки", які є "неприпустимими у наш час".

Довідково: "Глорія", яка вміщує понад 40 осіб, є одним із трьох фунікулерів у столиці Португалії та має статус національного пам’ятника.

Він з’єднує центр Лісабона з районом Байрру-Алту й активно використовується як мешканцями, так і туристами.

Два вагони, з’єднані одним тросом, курсують паралельно вгору і вниз по пагорбу на кількасот метрів.

Передісторія: