Горбатюк: наліпки на шоломах "беркутівців" не дозволяють ідентифікувати особу

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Середа, 5 жовтня 2016, 03:55

Свідчення екс-"беркутівця" Віктора Шаповалова у Подільському райсуді 3 жовтня, допоможуть ідентифікувати підрозділи, які діяли під час акцій протесту на Майдані, а не конкретних осіб.

Про це начальник управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк заявив у коментарі Радіо Свобода.

"Ця інформація допоможе ідентифікувати підрозділи. Ми можемо виокремлювати, де і в якому місці був підрозділ і, зокрема, говорити про відповідальність керівника цього підрозділу. Щодо ідентифікації конкретних осіб… по цих наліпках, то це не додає ідентифікаційних ознак якоїсь особи, але дозволяє суттєво звузити коло осіб для того, щоб потім їх ідентифікувати", – зазначив він.

"Будь-які показання є важливими для слідства з урахуванням того, що він міліціонер. Важливими як у конкретному епізоді, так і для розслідування в цілому", – додав Горбатюк.

Начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ також зазначив, що більшість тих, кого назвав Шаповалов 3 жовтня, перебувають під слідством.

Як відомо, екс-"беркутівець" з Харкова Віктор Шаповалов у суді визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль.

Теми: Генпрокуратура Майдан Беркут
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