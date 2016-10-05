США розглядають можливість військового вирішення в Сирії

Після припинення переговорів з Росією щодо Сирії Вашингтон допускає, поряд з дипломатичним, також і військове рішення сирійської кризи.

Про це пише DW.com.

Адміністрація США в даний час вивчає цілий ряд можливих заходів, в тому числі "дипломатичні, військові, розвідувальні та економічні варіанти", - заявив офіційний представник Державного департаменту Марк Тонер.

У той же час, за його словами, головною метою залишається політичне рішення конфлікту.

В ході зустрічі високопоставлених політиків, що спеціалізуються на зовнішній політиці і безпеці, яка пройде 5 жовтня, має відбутися обговорення подальших дій. Незважаючи на те, що двосторонню співпрацю з Росією "тимчасово припинено", США і надалі зацікавлені в "багатосторонніх діях", цитує Тонера агентство AFP.

Як відомо, на початку вересня США і Росія домовилися про перемир'я в Сирії, яке протрималося лише тиждень. На тлі запеклих боїв за Алеппо США оголосили про припинення переговорів з Москвою.