Сущенко пригнічений, переживає за сім'ю – правозахисниця

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Середа, 5 жовтня 2016, 09:27

Український журналіст Роман Сущенко, якого незаконно заарештували в РФ, знаходиться в карантинній камері.

Про це виданню "Сегодня" повідомила російська правозахисниця Зоя Свєтова, яка першою повідомила про затримання Романа.

"Під час моїх відвідин СІЗО" Лефортово "Роман Сущенко знаходився в карантинній камері. Це приміщення на вісім квадратних метрів, де немає ні холодильника, ні телевізора, є тільки емальований чайник і радіоточка. В такій камері людина знаходиться один протягом 10 днів", – розповіла вона.

"Карантин являє собою взяття аналізів, дезінфекцію одягу. Замість звичного одягу видають тюремну робу. Після карантину, згідно з правилами, переводять в звичайну камеру, де знаходяться або два в'язня, або чотири", – розповіла Свєтова.

До цього вона додала, що коротко поспілкувалася з Сущенком під час свого візиту.

"Психологічно Роман пригнічений, переживає за свою сім'ю. Своєю позиції відносно відкритої проти нього справи мені він не висловлював", – уточнила правозахисниця.

Як повідомлялося, у вівторок адвокату Марку Фейгіну вдалося прорватися до свого підзахисного Сущенко.

За підсумками зустрічі Фейгін повідомив, що російські спецслужби не застосовували тортур до заарештованого журналіста "Укрінформу". У той же час, на нього чинився психологічний тиск.

За словами адвоката, у ФСБ немає ніяких доказів причетності Сущенка до шпигунства.

"Йому дійсно пропонували підписати явку з повинною, тобто піти на угоду зі слідством. Але він цього не зробив. Тому ФСБ не змогла надати жодних доказів його провини, тому що у них їх просто немає", – сказав Фейгін.

Теми: ЗМІ Росія права людини
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